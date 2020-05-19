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2020-05-19T13:05
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Президент Молдавии предложил проводить часть мероприятий ЕАЭС в Кишиневе
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РИА Новости

Президент Молдавии предложил проводить часть мероприятий ЕАЭС в Кишиневе

13:05 19.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что страна готова обеспечить проведение в Кишиневе часть мероприятий ЕАЭС, что позволит популяризировать в республике евразийскую интеграцию.
Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.
"Технически мы готовы обеспечить работу выездных заседаний общественных приемных Евразийской экономической комиссии и консультативных комитетов в Кишиневе. Мы готовы принимать участников деловых мероприятий и Евразийских форумов, считаем, что это будет содействовать популяризации деятельности ЕАЭС в Молдавии, лучшему информированию граждан страны и отечественного бизнеса о процессах евразийской интеграции", - сказал Додон в ходе саммита ЕАЭС, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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Игорь ДодонЕвразийский экономический союзМолдавияКишиневПолитика
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