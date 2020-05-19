Президент Молдавии предложил проводить часть мероприятий ЕАЭС в Кишиневе

"Технически мы готовы обеспечить работу выездных заседаний общественных приемных Евразийской экономической комиссии и консультативных комитетов в Кишиневе. Мы готовы принимать участников деловых мероприятий и Евразийских форумов, считаем, что это будет содействовать популяризации деятельности ЕАЭС в Молдавии, лучшему информированию граждан страны и отечественного бизнеса о процессах евразийской интеграции", - сказал Додон в ходе саммита ЕАЭС, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.