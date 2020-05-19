В Подмосковье выявили более 18 тысяч нарушений режима самоизоляции

"Сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы "Безопасный регион" в Московской области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тысяч нарушений режима самоизоляции", - сообщил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.