В Подмосковье выявили более 18 тысяч нарушений режима самоизоляции

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч нарушений режима самоизоляции выявили в Подмосковье за время действия ограничительных мер, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"Сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы "Безопасный регион" в Московской области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тысяч нарушений режима самоизоляции", - сообщил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
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