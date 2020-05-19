Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:03
https://ria.ru/20200519/1571670202.html
В Подмосковье выявили более 18 тысяч нарушений режима самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В Подмосковье выявили более 18 тысяч нарушений режима самоизоляции

13:03 19.05.2020
236
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч нарушений режима самоизоляции выявили в Подмосковье за время действия ограничительных мер, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"Сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы "Безопасный регион" в Московской области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тысяч нарушений режима самоизоляции", - сообщил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудники правоохранительных органов во время рейда в дни действия режима самоизоляции в Чите
8 апреля, 18:05Распространение нового коронавируса
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
110116
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Инспектор ГИБДД
В Подмосковье проверили более 1,6 миллиона автомобилей на пропуска
Улица Большая Якиманка в Москве
Две трети россиян выступают за смягчение ограничений, показал опрос
Карлов мост на реке Влатава в Праге
В Чехии число новых случаев COVID-19 за сутки резко возросло
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы
В Москве выявили 885 нарушений режима самоизоляции
Стрижка
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Лесной пожар в Забайкальском крае
Рослесхоз намерен обязать арендаторов тушить взятые в аренду участки леса
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Продажа сигарет
В Совфеде предложили ограничить продажу табака и алкоголя
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин анонсировал открытие части клиник для оказания плановой медпомощи
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Бейджик на груди волонтера
Волонтеры ЕР обработали около 850 тысяч обращений из-за пандемии COVID-19
Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
Здание Совета Федерации РФ
Совфед предложил разработать поправки о работе граждан при режиме ЧС
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Подмосковье почти 20 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния