Додон хочет создать со странами ЕАЭС совместные предприятия в агропроме

"Особый интерес представляет для нас проекты сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС. У Молдавии есть возможность поставлять продукты в свежем и переработанном виде, с этой целью Молдавия может подключиться к проектам в агропромышленной сфере не только посредством прямых поставок, но и путем создания совместных производств, формированием производственно-торговых цепочек", - сказал Додон в ходе саммита ЕАЭС, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.