Додон хочет создать со странами ЕАЭС совместные предприятия в агропроме

КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Молдавия рассчитывает наладить сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в агропромышленной сфере в том числе путем создания совместных предприятий, заявил во вторник президент страны Игорь Додон.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.
"Особый интерес представляет для нас проекты сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС. У Молдавии есть возможность поставлять продукты в свежем и переработанном виде, с этой целью Молдавия может подключиться к проектам в агропромышленной сфере не только посредством прямых поставок, но и путем создания совместных производств, формированием производственно-торговых цепочек", - сказал Додон в ходе саммита ЕАЭС, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.
Также, по словам президента, Молдавия намерена "углублять взаимодействие с ЕАЭС и расширять повестку сотрудничества", участвуя в ряде общих программ и проектов государств-членов союза.