Рослесхоз намерен обязать арендаторов тушить взятые в аренду участки леса

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Арендаторов могут обязать не только проводить профилактику лесных пожаров на арендованных площадях, но и принимать участие в их тушении, сказал журналистам глава Рослесхоза.
"Порядка 260 миллионов гектаров лесов переданы в аренду, поэтому ответственность арендаторов необходимо пересмотреть. Сейчас на них возложены обязательства по проведению противопожарных мероприятий на арендованных участках. При этом тушить пожары на вверенной им земле они не обязаны. Мы хотим урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, соответствующий законопроект уже разработан и находится на согласовании", - заявил Аноприенко.
Как уточнили в пресс-службе Рослесхоза, арендаторы лесных участков в настоящее время должны предусмотреть пункты складирования оборудования и прочего, но тушить пожары они не обязаны, если это не прописано в договоре аренды. Закон же даст возможность привлекать всех арендаторов к борьбе с пожарами.
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