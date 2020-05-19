На Украине подозревают экс-прокурора Киева по делу "евромайдана"

КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают бывшего старшего прокурора Киева в незаконном препятствовании проведению митингов в период протестов на Майдане Независимости в 2013-2014 годах, сообщила пресс-служба Госбюро расследований страны (ГБР).
"Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили о подозрении прежнему старшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующему адвокату. Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также прокурор подозревается в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.
"Следствием установлено, что 18 февраля 2014 бывший прокурор, действуя в сговоре со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам "евромайдана", - добавили в Госбюро расследований.
Отмечается, что прокурору может грозить до десяти лет лишения свободы.
Ранее занимавшая должность директора Госбюро расследований Украины Ирина Венедиктова (сейчас генпрокурор Украины) сообщила, что по состоянию на конец февраля 2020 года ведомство вело 51 дело "евромайдана".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.