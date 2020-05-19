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2020-05-19T12:55
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На Украине подозревают экс-прокурора Киева по делу "евромайдана"
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РИА Новости

На Украине подозревают экс-прокурора Киева по делу "евромайдана"

12:55 19.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают бывшего старшего прокурора Киева в незаконном препятствовании проведению митингов в период протестов на Майдане Независимости в 2013-2014 годах, сообщила пресс-служба Госбюро расследований страны (ГБР).
"Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили о подозрении прежнему старшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующему адвокату. Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также прокурор подозревается в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.
"Следствием установлено, что 18 февраля 2014 бывший прокурор, действуя в сговоре со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам "евромайдана", - добавили в Госбюро расследований.
Отмечается, что прокурору может грозить до десяти лет лишения свободы.
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Ранее занимавшая должность директора Госбюро расследований Украины Ирина Венедиктова (сейчас генпрокурор Украины) сообщила, что по состоянию на конец февраля 2020 года ведомство вело 51 дело "евромайдана".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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