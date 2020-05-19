В Бишкеке возобновит работу общественный транспорт

БИШКЕК, 19 мая - РИА Новости. Общественный транспорт, театры и библиотеки в столице Общественный транспорт, театры и библиотеки в столице Киргизии Бишкеке с 25 мая возобновят работу, приостановленную из-за коронавируса , сообщил во вторник на пресс-конференции первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов

"Общественный транспорт в Бишкеке, автобусы и троллейбусы, начнет работу с 25 мая", - заявил Боронов.

По его словам, с этого же дня будет разрешена работа театров, музеев, галерей и библиотек.

"Все объекты, которые возобновят свою деятельность, должны строго соблюдать санитарно-карантинные меры", - подчеркнул вице-премьер.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии на вторник составило 1243, среди заболевших 257 - медработники. Умерли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 898 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 80 тысяч тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.