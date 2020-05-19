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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:54
https://ria.ru/20200519/1571669827.html
В Бишкеке возобновит работу общественный транспорт
https://cdn24.img.ria.ru/images/96572/84/965728465_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_3dce85f6dd6a8099dcf292e90a1ac3ef.jpg
РИА Новости

В Бишкеке возобновит работу общественный транспорт

12:55 19.05.2020
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© Flickr / Jess & Peter GardnerГород Бишкек
Город Бишкек
© Flickr / Jess & Peter Gardner
Город Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 19 мая - РИА Новости. Общественный транспорт, театры и библиотеки в столице Киргизии Бишкеке с 25 мая возобновят работу, приостановленную из-за коронавируса, сообщил во вторник на пресс-конференции первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов.
"Общественный транспорт в Бишкеке, автобусы и троллейбусы, начнет работу с 25 мая", - заявил Боронов.
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По его словам, с этого же дня будет разрешена работа театров, музеев, галерей и библиотек.
"Все объекты, которые возобновят свою деятельность, должны строго соблюдать санитарно-карантинные меры", - подчеркнул вице-премьер.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии на вторник составило 1243, среди заболевших 257 - медработники. Умерли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 898 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 80 тысяч тестов на коронавирус.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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