В Югре число умерших пациентов с коронавирусом превысило десять

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Ханты-Мансийском автономном округе , сообщает региональный оперштаб по профилактике инфекции. Таким образом, Югра стала первым регионом Уральского федерального округа, где число умерших с COVID-19 превысило 10.

"В Сургутской окружной клинической больнице скончались два человека с лабораторно подтвержденным COVID-19. Возраст пациентов - 61 год и 75 лет, оба - из Сургутского района . Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни", - сообщает штаб со ссылкой на региональный депздрав.

Трое пациентов в Югре, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в апреле, еще шестеро - в период с 1 по 17 мая. Таким образом, количество связанных с COVID-19 летальных случаев в ХМАО возросло до 11, округ стал первым регионом УрФО, где это число превысило 10.

В целом по Югре коронавирус выявлен у 1308 человек, выздоровели 453 из них. За последние сутки COVID-19 в автономном округе подтвердился у 56 человек, половина случаев - в Сургутском районе, который лидирует в Югре по числу заразившихся.

Губернатор региона Наталья Комарова в понедельник усилила ограничительные меры в трех населенных пунктах Сургутского района, закрыв все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также Комарова запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.

Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до конца мая, с 12 мая в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.