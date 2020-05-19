Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:52
https://ria.ru/20200519/1571669612.html
В Югре число умерших пациентов с коронавирусом превысило десять
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Югре число умерших пациентов с коронавирусом превысило десять

12:52 19.05.2020
873
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный оперштаб по профилактике инфекции. Таким образом, Югра стала первым регионом Уральского федерального округа, где число умерших с COVID-19 превысило 10.
"В Сургутской окружной клинической больнице скончались два человека с лабораторно подтвержденным COVID-19. Возраст пациентов - 61 год и 75 лет, оба - из Сургутского района. Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни", - сообщает штаб со ссылкой на региональный депздрав.
Трое пациентов в Югре, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в апреле, еще шестеро - в период с 1 по 17 мая. Таким образом, количество связанных с COVID-19 летальных случаев в ХМАО возросло до 11, округ стал первым регионом УрФО, где это число превысило 10.
В целом по Югре коронавирус выявлен у 1308 человек, выздоровели 453 из них. За последние сутки COVID-19 в автономном округе подтвердился у 56 человек, половина случаев - в Сургутском районе, который лидирует в Югре по числу заразившихся.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Губернатор региона Наталья Комарова в понедельник усилила ограничительные меры в трех населенных пунктах Сургутского района, закрыв все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также Комарова запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.
Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до конца мая, с 12 мая в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
15 мая, 18:40Распространение нового коронавируса
Власти Югры выполнили поручение Путина по выплатам врачам
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваСургутский район
Рекомендуем
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Югре выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом
Специалист работает в российской мобильной лаборатории
Еще у 11 работников "Сургутнефтегаза" в Югре выявили коронавирус
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Город Ханты-Мансийск
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Когалым
Коронавирус подтвердили у 37 человек в очаге в больнице Когалыма
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Вдова американского астронавта Джона Гленна Энни Гленн
Вдова астронавта Джона Гленна умерла от коронавируса
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус
Карлов мост на реке Влатава в Праге
В Чехии число новых случаев COVID-19 за сутки резко возросло
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния