Премьер Армении заявил о необходимости общего рынка газа в ЕАЭС

ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ), который проходит во вторник по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки, заявил об острой необходимости формирования общего рынка газа в рамках этого интеграционного объединения.

"В условиях глобальных экономических вызовов, перед которыми мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армения ощущается особенно остро. Как не раз мною было отмечено: единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одной из основ нашей интеграции", - сказал Пашинян, выступление которого транслировал телеканал "Россия 24"

По его словам, без единого рынка невозможен качественный прогресс в интеграционных процессах. "Без него невозможно обеспечить равные условия экономической деятельности для всех участников союза", - отметил глава армянского правительства.

Он добавил, что Ереван исходит из того, что в стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года должен быть зафиксирован принцип применения единых подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС, в том числе единых тарифов на услуги, оказываемые субъектом естественной монополии при транспортировке и транзите газа. "Наш союз должен стремиться к поэтапному достижению этой цели, что создаст благоприятную почву для качественно более глубокой экономической интеграции в рамках союза", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что в условиях пандемии коронавируса и нарастающей рецессии армянская сторона придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ЕАЭС. "Более чем уверен, что мы должны укреплять наш союз и совершенствовать основополагающие институты интеграции. Мы должны доказать их состоятельность в период кризиса и быть готовыми совместно воспользоваться всеми экономическими возможностями, которые очевидно появятся в посткризисный период", - заявил премьер-министр Армении.