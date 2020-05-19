Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области.
Ранее ГСУ СК по Московской области сообщило, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке. Матери мальчика в квартире в этот момент не было. По предварительным данным СК, "смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии". Было возбуждено уголовное дело.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение 24-летней местной жительницы, тело девятимесячного сына которой было обнаружено 16 мая в квартире одного из домов на улице Ленина. Женщина доставлена в отдел полиции. В ближайшее время она будет передана в следственные органы", — говорится в сообщении.