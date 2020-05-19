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2020-05-19T14:09
https://ria.ru/20200519/1571669435.html
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
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РИА Новости

Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка

12:50 19.05.2020 (обновлено: 14:09 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области.
Ранее ГСУ СК по Московской области сообщило, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке. Матери мальчика в квартире в этот момент не было. По предварительным данным СК, "смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии". Было возбуждено уголовное дело.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение 24-летней местной жительницы, тело девятимесячного сына которой было обнаружено 16 мая в квартире одного из домов на улице Ленина. Женщина доставлена в отдел полиции. В ближайшее время она будет передана в следственные органы", — говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
29 апреля, 12:10
В Тверской области женщина задушила находившегося под ее опекой ребенка
3864918023
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Как жаль, что к женщинам не применяется пожизненное лишение свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах. Наверное, чтобы не лишать их шанса вновь создать семью и улучшить демографическую ситуацию в стране.
19 мая, 13:28
Лилиана Жеманная
210236
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