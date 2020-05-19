Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение 24-летней местной жительницы, тело девятимесячного сына которой было обнаружено 16 мая в квартире одного из домов на улице Ленина. Женщина доставлена в отдел полиции. В ближайшее время она будет передана в следственные органы", — говорится в сообщении.