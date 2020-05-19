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Проект развития ЕАЭС содержит планы по сотрудничеству в образовании
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РИА Новости

Проект развития ЕАЭС содержит планы по сотрудничеству в образовании

12:47 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект стратегии развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года предполагает расширение сотрудничества стран-участниц в научно-технической и в гуманитарной областях, реализацию совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, сообщил президент России Владимир Путин.
Вопрос об утверждении проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года рассматривается во вторник на заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
"Стратегия предусматривает расширение сотрудничества государств-членов ЕАЭС в научно-технической и в гуманитарной области, предполагается реализация крупных совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, повышения академической мобильности и осуществления многосторонних образовательных программ", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
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