Проект развития ЕАЭС содержит планы по сотрудничеству в образовании

Вопрос об утверждении проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года рассматривается во вторник на заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

"Стратегия предусматривает расширение сотрудничества государств-членов ЕАЭС в научно-технической и в гуманитарной области, предполагается реализация крупных совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, повышения академической мобильности и осуществления многосторонних образовательных программ", - сказал Путин.