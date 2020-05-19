Депутат о незаконной охоте чиновников: надо жестко давать по рукам

"К сожалению, такие факты, когда люди еще и пользуются должностным положением при этом, периодически случаются. Их надо максимально жестко пресекать. Я считаю, что здесь никаких не то что скидок не надо делать на статус, а надо просто давать по рукам так, чтобы неповадно было. А если это рецидив... это необходимо проверять правоохранительным органам", - сказал Бурматов.