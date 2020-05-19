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2020-05-19T12:47
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Депутат о незаконной охоте чиновников: надо жестко давать по рукам
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РИА Новости

Депутат о незаконной охоте чиновников: надо жестко давать по рукам

12:47 19.05.2020
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© Depositphotos / RodimovPavelОхотники в лесу
Охотники в лесу
© Depositphotos / RodimovPavel
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Случаи незаконной охоты со стороны чиновников нужно жестко пресекать, скидок на статус быть не должно, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее в социальных сетях появилось видео с участием мэра Охинского района (самого северного муниципального образования на Сахалине) Сергея Гусева, на котором инспекторы проверяют документы и количество отстреленных птиц.
Сам Гусев сообщил РИА Новости, что его оштрафовали за нарушение правил охоты на уток, но при этом уточнил, что правил не нарушал. По словам мэра, утки сверх нормы являются подранками, которых оставили другие охотники, а он просто подобрал их.
"К сожалению, такие факты, когда люди еще и пользуются должностным положением при этом, периодически случаются. Их надо максимально жестко пресекать. Я считаю, что здесь никаких не то что скидок не надо делать на статус, а надо просто давать по рукам так, чтобы неповадно было. А если это рецидив... это необходимо проверять правоохранительным органам", - сказал Бурматов.
Он отметил, что многие регионы ограничили сезон охоты, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции. По словам Бурматова, это благоприятно сказалось на эпидемиологической обстановке.
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