Мишустина выписали из больницы

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин , у которого был диагностирован коронавирус, выписан из больницы после лечения и уже приступил к работе в правительстве - он провел онлайн-совещание и готовится к совещанию у президента России Владимира Путина , сообщил журналистам его пресс-секретарь Борис Беляков

"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провёл рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Готовится к совещанию с президентом", - сказал Беляков.

До этого Мишустин проводил ряд встреч по видеосвязи, находясь в больнице, а также в онлайн-режиме участвовал в некоторых совещаниях у президента Владимира Путина.

Премьер 30 апреля объявил президенту РФ о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности председателя правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов

Как сообщал 11 мая Беляков, глава кабмина на тот момент продолжал плановое лечение в одном из государственных медучреждений, работал удаленно, проводя совещания в режиме видеоконференции и по телефону, а также находился на постоянной связи с президентом.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 13 мая заявил журналистам, что премьер идет на поправку, есть надежда, что уже на следующей неделе он будет непосредственно у себя в кабинете.