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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:55
https://ria.ru/20200519/1571669156.html
Мишустина выписали из больницы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Мишустина выписали из больницы

12:47 19.05.2020 (обновлено: 12:55 19.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого был диагностирован коронавирус, выписан из больницы после лечения и уже приступил к работе в правительстве - он провел онлайн-совещание и готовится к совещанию у президента России Владимира Путина, сообщил журналистам его пресс-секретарь Борис Беляков.
"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провёл рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Готовится к совещанию с президентом", - сказал Беляков.
До этого Мишустин проводил ряд встреч по видеосвязи, находясь в больнице, а также в онлайн-режиме участвовал в некоторых совещаниях у президента Владимира Путина.
Премьер 30 апреля объявил президенту РФ о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности председателя правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Как сообщал 11 мая Беляков, глава кабмина на тот момент продолжал плановое лечение в одном из государственных медучреждений, работал удаленно, проводя совещания в режиме видеоконференции и по телефону, а также находился на постоянной связи с президентом.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 13 мая заявил журналистам, что премьер идет на поправку, есть надежда, что уже на следующей неделе он будет непосредственно у себя в кабинете.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБорис БеляковМихаил МурашкоАндрей БелоусовВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мишустин
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Куршавель у нас теперь больницей называется?!
19 мая, 12:56
ХЗХ З
630009
Жаль
19 мая, 12:54
АПАрнольд Палыч
3010010
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