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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:14
https://ria.ru/20200519/1571668984.html
На Урале сотрудников склада "Красное & Белое" протестируют на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/154878/12/1548781260_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_7225eb173af331e2cac88511649a83ea.jpg
РИА Новости

На Урале сотрудников склада "Красное & Белое" протестируют на COVID-19

12:45 19.05.2020 (обновлено: 13:14 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМагазин сети "Красное и Белое" в Москве
Магазин сети Красное и Белое в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее пресс-служба компании "Красное & Белое" заявила РИА Новости, что несколько сотрудников, которые работают на складе "Абсолют" в Екатеринбурге, заразились коронавирусной инфекцией. Изначально сотрудники склада с подтвержденным диагнозом были отстранены, также прекратили работу все контактировавшие с ними до получения результата теста. С 15 мая работа на складе в Екатеринбурге практически приостановлена, отметили в пресс-службе "Красное & Белое", отгрузки в магазины с этого склада не производятся.
"Все 635 сотрудников отстранены от работы до получения результатов исследования на COVID-19. Все рекомендованные мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции выполняются. ... После первого случая заражения COVID-19 на складе "Абсолют" в Екатеринбурге, принято решение протестировать всех сотрудников склада, данные мероприятие планируем завершить на этой неделе", - рассказали в компании.
В понедельник глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что коронавирус подтвержден у 136 сотрудников логистической компании, которая развозит товар по магазинам сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКрасное & БелоеЕвгений КуйвашевОбществоЕкатеринбургВ мире
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