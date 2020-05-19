На Урале сотрудников склада "Красное & Белое" протестируют на COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее пресс-служба компании "Красное & Белое" заявила РИА Новости, что несколько сотрудников, которые работают на складе "Абсолют" в Екатеринбурге, заразились коронавирусной инфекцией. Изначально сотрудники склада с подтвержденным диагнозом были отстранены, также прекратили работу все контактировавшие с ними до получения результата теста. С 15 мая работа на складе в Екатеринбурге практически приостановлена, отметили в пресс-службе "Красное & Белое", отгрузки в магазины с этого склада не производятся.