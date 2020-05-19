Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

"Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то наверное было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии", - сказал Путин, выступая на заседании ВЕЭС в режиме видеоконференции.