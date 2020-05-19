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2020-05-19T15:06
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Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
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РИА Новости

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

12:40 19.05.2020 (обновлено: 15:06 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года общую формулу стран ЕАЭС к формированию газовых тарифов.
"Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то наверное было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии", - сказал Путин, выступая на заседании ВЕЭС в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
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Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
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РоссияЕвразийский экономический союзВладимир ПутинБелоруссияАрменияЭкономика
Популярные комментарии
Ну все хотят "халявного" газа, ещё при этом на "двух стульях" усидеть...
19 мая, 13:27
Константин Иванов
105410014
скидки сразу найдутся как только сказать убрать все военные базы других стран с территории беларуссии, а самим активнее начать интегрироваться в европейскую экономику, но будет поздно кричать что нас предали.
19 мая, 15:28
Свобода Слова
13110164
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