В МЧС назвали главную причину лесных пожаров

Представитель ведомства рассказал, что в регионах, которые наиболее подвержены горимости, более чем на 300 человек увеличено число дознавателей МЧС для расследования причин таких пожаров. За допущенные нарушения ведомство уже привлекло к ответственности более 365 органов местного самоуправления, почти 900 должностных и 123 юридических лица.