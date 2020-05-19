В МЧС назвали главную причину лесных пожаров

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Основной причиной лесных пожаров в России являются несанкционированные палы сухой травы, сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов.
"По нашей статистике, основная причина (лесных пожаров - ред.) - несанкционированные палы сухой растительности", - сказал он в ходе онлайн-конференции в Госдуме.
Представитель ведомства рассказал, что в регионах, которые наиболее подвержены горимости, более чем на 300 человек увеличено число дознавателей МЧС для расследования причин таких пожаров. За допущенные нарушения ведомство уже привлекло к ответственности более 365 органов местного самоуправления, почти 900 должностных и 123 юридических лица.
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