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2020-05-19T12:39
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В МЧС назвали главную причину лесных пожаров
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РИА Новости

В МЧС назвали главную причину лесных пожаров

12:39 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Основной причиной лесных пожаров в России являются несанкционированные палы сухой травы, сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов.
"По нашей статистике, основная причина (лесных пожаров - ред.) - несанкционированные палы сухой растительности", - сказал он в ходе онлайн-конференции в Госдуме.
Представитель ведомства рассказал, что в регионах, которые наиболее подвержены горимости, более чем на 300 человек увеличено число дознавателей МЧС для расследования причин таких пожаров. За допущенные нарушения ведомство уже привлекло к ответственности более 365 органов местного самоуправления, почти 900 должностных и 123 юридических лица.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
18 мая, 01:29
В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
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Природные пожары в РоссииИлья ДенисовГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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