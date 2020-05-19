Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 31 тысячу

МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 936, до 31508, скончались еще четыре пациента, всего умерших 175, сообщила в вторник пресс-служба минздрава республики.

В Белоруссии на понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 30572, в том числе минздрав сообщал о 171 умершем. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.

"Зарегистрированы 31508 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 375076 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 10620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.