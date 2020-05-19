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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:57
https://ria.ru/20200519/1571668175.html
Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 31 тысячу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571050365_0:0:3187:1793_1036x0_80_0_0_07942c11425b45013749b7408345035a.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 31 тысячу

12:35 19.05.2020 (обновлено: 12:57 19.05.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoДезинфекция школьного двора в деревне Боровляны, Белоруссия
Дезинфекция школьного двора в деревне Боровляны, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 936, до 31508, скончались еще четыре пациента, всего умерших 175, сообщила в вторник пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 30572, в том числе минздрав сообщал о 171 умершем. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
"Зарегистрированы 31508 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 375076 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 10620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБелоруссияВ мире
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