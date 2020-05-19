Педерсен назвал причины отмены встречи конституционного комитета Сирии

"Мы обсуждали с двумя сопредседателями возможность сделать онлайн-конференцию. Было невозможно достичь согласия по этому поводу. Возникало много вопросов, которые связаны с безопасностью и другими темами. Так что с их позиции, я боюсь, проведение виртуального заседания конституционного комитета не представляется возможным", - заявил Педерсен.

"Как только ситуация с пандемией позволит, они согласились приехать в Женеву и согласились на всю программу следующей встречи. У нас была тщательная дискуссия по этому поводу. Я надеюсь, что, когда время позволит, они встретятся в Женеве и у нас будет хорошая дискуссия по существу", - добавил он.