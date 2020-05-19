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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-19T12:33
https://ria.ru/20200519/1571667984.html
Педерсен назвал причины отмены встречи конституционного комитета Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/154965/10/1549651087_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_d6c556f7200337545e21cf4f13cf45aa.jpg
РИА Новости

Педерсен назвал причины отмены встречи конституционного комитета Сирии

12:33 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Проведение онлайн-встречи конституционного комитета по Сирии оказалось невозможным из-за разногласий сторон, заявил на брифинге в Женеве спецпосланник ООН по САР Гейр Педерсен.
"Мы обсуждали с двумя сопредседателями возможность сделать онлайн-конференцию. Было невозможно достичь согласия по этому поводу. Возникало много вопросов, которые связаны с безопасностью и другими темами. Так что с их позиции, я боюсь, проведение виртуального заседания конституционного комитета не представляется возможным", - заявил Педерсен.
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Спецпосланник подчеркнул, что сопредседатели при этом согласились провести живую встречу в Женеве, как только позволит ситуация с пандемией коронавируса.
"Как только ситуация с пандемией позволит, они согласились приехать в Женеву и согласились на всю программу следующей встречи. У нас была тщательная дискуссия по этому поводу. Я надеюсь, что, когда время позволит, они встретятся в Женеве и у нас будет хорошая дискуссия по существу", - добавил он.
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