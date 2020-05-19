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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:32
https://ria.ru/20200519/1571667912.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 32
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 32

12:33 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у трех скончавшихся в больницах Пермского края пациентов, общее число умерших с новым типом коронавируса в регионе достигло 32, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За минувшие сутки зафиксировано три случая посмертно. У пациентов 52, 77 и 84 лет обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. Таким образом, в регионе зафиксировано 32 летальных исхода, связанных с коронавирусом", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, общее количество заразившихся коронавирусом в регионе достигло 1125, в том числе 52 новых случая заражения за последние сутки, выздоровели 556 человек, на домашнем карантине остаются более 1,6 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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