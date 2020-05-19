В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 32

"За минувшие сутки зафиксировано три случая посмертно. У пациентов 52, 77 и 84 лет обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. Таким образом, в регионе зафиксировано 32 летальных исхода, связанных с коронавирусом", — говорится в сообщении.