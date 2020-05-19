В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 32

ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у трех скончавшихся в больницах Пермского края пациентов, общее число умерших с новым типом коронавируса в регионе достигло 32, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За минувшие сутки зафиксировано три случая посмертно. У пациентов 52, 77 и 84 лет обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. Таким образом, в регионе зафиксировано 32 летальных исхода, связанных с коронавирусом", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, общее количество заразившихся коронавирусом в регионе достигло 1125, в том числе 52 новых случая заражения за последние сутки, выздоровели 556 человек, на домашнем карантине остаются более 1,6 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.