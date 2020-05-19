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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:45
https://ria.ru/20200519/1571667812.html
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

12:35 19.05.2020 (обновлено: 14:45 19.05.2020)
434686
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы американских и швейцарских ученых, опубликованном в журнале Nature.
Специалисты выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, вызывающим острый респираторный синдром, стимулирует выработку антител, нацеленных на белок-"шип" (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки.
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Ученые пришли к выводу, что одна из разновидностей таких антител — S309 — может эффективно нейтрализовать участки S-белка SARS-CoV-2. Таким образом, люди, перенесшие острый респираторный синдром, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу.
Исследователи отмечают, что коктейли из подобных антител могут применяться при лечении тяжелых форм COVID-19 и для профилактики заболевания у людей с высоким риском заражения.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,6 миллиона инфицированных, 312 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Знаю таких! Они не смотрят телевизор и коронабесию не восприимчивы.
19 мая, 14:00
MrMacTruman .
3301210448
Между "найдены" и "могут быть" две большие разницы.
19 мая, 13:03
СзСнова здорова
114161104
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