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2020-05-19T12:31
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В Бангладеш начали эвакуацию двух миллионов человек из-за циклона
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РИА Новости

В Бангладеш начали эвакуацию двух миллионов человек из-за циклона

12:31 19.05.2020
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© AP Photo / Bernat ArmangueБангладеш
Бангладеш
© AP Photo / Bernat Armangue
Бангладеш. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Власти Бангладеш распорядились начать эвакуацию почти 2 миллионов человек из-за приближения циклона "Ампан", сообщает издание City News.
"Районной администрации в 19 наиболее уязвимых юго-западных прибрежных районах было предложено принять все необходимые меры для спасения человеческих жизней", - сказал секретарь министерства по борьбе со стихийными бедствиями Шах Камаль.
По данным ведомства, в безопасное место предстоит вывезти от 1,8 до 2 миллионов людей, для них уже подготовлены более 13 тысяч убежищ.
Циклон "Ампан", который образовался в субботу в Бенгальском заливе, находится в 725 километрах к юго-юго-западу от бангладешского порта Пайра. Метеорологи считают, что ветер может достичь максимальной устойчивой скорости в 225 километров в час, порывы могут достигать скорости 245 километров в час.
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Власти страны объявили в морских портах Монгла и Пайра и ряде близлежащих районов опасности номер семь. Всего степеней опасности циклона в Бангладеш существует 11, седьмой номер означает, что порт будет испытывать суровую погоду из-за шторма небольшой или умеренной интенсивности, который, как ожидается, будет пересекать порт или находиться рядом.
Метеорологи заявили, что мощный циклон в Бенгальском заливе направляется прямо к берегам Бангладеш и Индии и несет потенциальную опасность крупных разрушений в двух странах.
Циклон, скорее всего, достигнет берегов Бангладеш к полудню 20 мая. По мнению метеорологов, даже если шторм ослабнет до того, как он выйдет на сушу, он может привести к значительным последствиям.
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