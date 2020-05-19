Путин: в ЕАЭС надо создать мощности для продовольственной безопасности

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции заявил, что странами ЕАЭС должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность и выпуск товаров первой необходимости.
На заседании рассматривается вопрос об утверждении проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.
Путин обратил внимание на то, что стратегия развития союза предусматривает создание системы управления совместными кооперационными проектами в высокопроизводительных секторах экономики, закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной отдачей.
"В наших странах должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости, другой критически важной продукции", - добавил Путин.