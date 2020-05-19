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Путин: в ЕАЭС надо создать мощности для продовольственной безопасности
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РИА Новости

Путин: в ЕАЭС надо создать мощности для продовольственной безопасности

12:28 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции заявил, что странами ЕАЭС должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность и выпуск товаров первой необходимости.
На заседании рассматривается вопрос об утверждении проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.
Путин обратил внимание на то, что стратегия развития союза предусматривает создание системы управления совместными кооперационными проектами в высокопроизводительных секторах экономики, закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной отдачей.
"В наших странах должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости, другой критически важной продукции", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
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