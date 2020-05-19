Путин: в ЕАЭС надо создать мощности для продовольственной безопасности

На заседании рассматривается вопрос об утверждении проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

Путин обратил внимание на то, что стратегия развития союза предусматривает создание системы управления совместными кооперационными проектами в высокопроизводительных секторах экономики, закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной отдачей.