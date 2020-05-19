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Названы опасные добавки с индексом "Е" в продуктах
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РИА Новости

Названы опасные добавки с индексом "Е" в продуктах

12:26 19.05.2020 (обновлено: 14:05 19.05.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Владимир Бессонов оценил опасность Е-добавок.
Бессонов отметил, что большинство Е-добавок являются безобидными. Многие обычные продукты закодированы под индексами "Е". Например, уксус — Е260 (уксусная кислота) — регулятор кислотности; сода — Е500 (натриевые соли угольной кислоты) — разрыхлитель; брусника, клюква, яблоки — Е210 (бензойная кислота) — консервант и другие.
"Показательно, что для объявления добавки с индексом "Е" вне закона достаточно подозрения в том, что добавка может быть потенциально опасной для здоровья человека. Таким образом, реализуется принцип минимизации рисков для здоровья человека. Малейшее сомнение трактуется как запрет", — сказал Бессонов в комментарии Роскачеству.
Опасными для здоровья человека могут быть такие добавки, как Е103 — алканит (краситель), Е121 — цитрусовый красный 2 (краситель), Е123 — красный амарант (краситель), Е128 — красный 2G (краситель), Е216 — парагидроксибензойной кислоты пропиловый эфир (консервант), Е217 — парагидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант), Е240 — формальдегид (консервант). Ввоз этих добавок на территорию России и реализация продуктов с ними запрещены.
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Владимир БессоновЗдоровье - ОбществоОбщество
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