Названы опасные добавки с индексом "Е" в продуктах

Бессонов отметил, что большинство Е-добавок являются безобидными. Многие обычные продукты закодированы под индексами "Е". Например, уксус — Е260 (уксусная кислота) — регулятор кислотности; сода — Е500 (натриевые соли угольной кислоты) — разрыхлитель; брусника, клюква, яблоки — Е210 (бензойная кислота) — консервант и другие.

Опасными для здоровья человека могут быть такие добавки, как Е103 — алканит (краситель), Е121 — цитрусовый красный 2 (краситель), Е123 — красный амарант (краситель), Е128 — красный 2G (краситель), Е216 — парагидроксибензойной кислоты пропиловый эфир (консервант), Е217 — парагидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант), Е240 — формальдегид (консервант). Ввоз этих добавок на территорию России и реализация продуктов с ними запрещены.