РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывшие мажоритарные акционеры нефтяной компании Нидерландах и Бывшие мажоритарные акционеры нефтяной компании ЮКОС добились ареста 18 алкогольных торговых марок, права на которые в Бельгии Люксембурге принадлежат федеральному казенному предприятию (ФКП) "Союзплодоимпорт".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы управления интеллектуальной собственности стран Бенилюкса.

Нидерландские судебные приставы начали исполнительное производство по поручению истцов — компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum — и с санкции Окружного суда Гааги . Эти действия выполняются в рамках решения третейского суда Гааги, который в 2014 году обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. С тех пор сумма выросла на семь миллиардов из-за начисленных пеней.

По данным издания, арестованы водочные торговые марки "Московская", "Московская особая", "Столичная", "На здоровье", а также фирменный знак самого " Союзплодоимпорта ". Всего под арестом оказались 11 марок в странах Бенилюкса и семь международных брендов, зарегистрированных по линии Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Как пояснил изданию представитель компании GML Limited (защищает интересы акционеров ЮКОСа), степень наложенных ограничений на международные марки определяется тем, насколько права на них реализуются в странах Бенилюкса.

В GML заявили, что экс-акционеры выставят арестованные активы на публичные торги, если Россия не выплатит истцам компенсацию до 24 сентября.

ФКП "Союзплодоимпорт" посчитал действия приставов неправомерными. Компания обжалует арест собственности.

Россия уже подала жалобу на решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В Минюсте отметили, что суд не обратил внимание на нарушения, допущенные истцами.

Так, бывшие мажоритарные акционеры получили контроль над активами с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за приватизацию. Кроме того, как рассказали в ведомстве, офшорные "компании-пустышки" не оплатили акции ЮКОСа и не внесли никакого вклада в российскую экономику.