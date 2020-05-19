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2020-05-19T15:57
https://ria.ru/20200519/1571666253.html
РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
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РИА Новости

РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок

12:25 19.05.2020 (обновлено: 15:57 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовВодка "Столичная"
Водка Столичная
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывшие мажоритарные акционеры нефтяной компании ЮКОС добились ареста 18 алкогольных торговых марок, права на которые в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге принадлежат федеральному казенному предприятию (ФКП) "Союзплодоимпорт".
Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы управления интеллектуальной собственности стран Бенилюкса.
Офис нефтяной компании Юкос в Москве
15 мая, 15:29
Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Нидерландские судебные приставы начали исполнительное производство по поручению истцов — компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum — и с санкции Окружного суда Гааги. Эти действия выполняются в рамках решения третейского суда Гааги, который в 2014 году обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. С тех пор сумма выросла на семь миллиардов из-за начисленных пеней.
По данным издания, арестованы водочные торговые марки "Московская", "Московская особая", "Столичная", "На здоровье", а также фирменный знак самого "Союзплодоимпорта". Всего под арестом оказались 11 марок в странах Бенилюкса и семь международных брендов, зарегистрированных по линии Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).
Как пояснил изданию представитель компании GML Limited (защищает интересы акционеров ЮКОСа), степень наложенных ограничений на международные марки определяется тем, насколько права на них реализуются в странах Бенилюкса.
В GML заявили, что экс-акционеры выставят арестованные активы на публичные торги, если Россия не выплатит истцам компенсацию до 24 сентября.
ФКП "Союзплодоимпорт" посчитал действия приставов неправомерными. Компания обжалует арест собственности.
НК ЮКОС
27 февраля, 13:03
РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа
Россия уже подала жалобу на решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В Минюсте отметили, что суд не обратил внимание на нарушения, допущенные истцами.
Так, бывшие мажоритарные акционеры получили контроль над активами с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за приватизацию. Кроме того, как рассказали в ведомстве, офшорные "компании-пустышки" не оплатили акции ЮКОСа и не внесли никакого вклада в российскую экономику.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что Европейский суд по правам человека не согласился с утверждениями о политической мотивированности налоговых решений властей в отношении ЮКОСа.
Андрей Клишас
20 февраля, 11:29
Клишас: решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит российским законам
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Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт"Европейский судЮКОСБельгияНидерландыЛюксембург (государство)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
интересно какой объём продаж нашего брендового алкоголя в станах БениЛюкса ? Не думаю что какой-то огромный. Но это только начало. Начали с того что ближе к ним лежит. Как выход - переводить эти и другие марки на частные компании без участия гос-ва. Но необходимо готовится к тому что палки в колёса будут вставлять регулярно. Пора думать об ответных мерах. Например повысить пошлины на товары под брендами стран Бенилюкса и наложить штрафы на компании из Бенилюкса, работающие в России
19 мая, 13:16
Eugene Citizen
5520005
Ну надо голландскую часть Shell быстро арестовать, пока не убежали.
19 мая, 16:01
swkss
3630001
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