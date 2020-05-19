Минздрав объяснил порядок вакцинации в условиях эпидемии COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минздрав России уточнил, что вакцинация населения приостановлена из-за эпидемии коронавируса только среди взрослых, решение о приостановке вакцинации детей принимают регионы, только если этого требует эпидемиологическая ситуация, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
"В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах приостановлена вакцинация взрослого населения", - сказал Кузнецов РИА Новости.
При этом он уточнил, что Минздрав рекомендовал регионам принимать решение о приостановке вакцинации детского населения лишь в случае, если этого требует эпидемиологическая обстановка в конкретном субъекте.
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