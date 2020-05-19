Минздрав объяснил порядок вакцинации в условиях эпидемии COVID-19

"В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах приостановлена вакцинация взрослого населения", - сказал Кузнецов РИА Новости.

При этом он уточнил, что Минздрав рекомендовал регионам принимать решение о приостановке вакцинации детского населения лишь в случае, если этого требует эпидемиологическая обстановка в конкретном субъекте.