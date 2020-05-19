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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:28
https://ria.ru/20200519/1571666077.html
Минздрав объяснил порядок вакцинации в условиях эпидемии COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

Минздрав объяснил порядок вакцинации в условиях эпидемии COVID-19

12:24 19.05.2020 (обновлено: 12:28 19.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минздрав России уточнил, что вакцинация населения приостановлена из-за эпидемии коронавируса только среди взрослых, решение о приостановке вакцинации детей принимают регионы, только если этого требует эпидемиологическая ситуация, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
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"В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах приостановлена вакцинация взрослого населения", - сказал Кузнецов РИА Новости.
При этом он уточнил, что Минздрав рекомендовал регионам принимать решение о приостановке вакцинации детского населения лишь в случае, если этого требует эпидемиологическая обстановка в конкретном субъекте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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