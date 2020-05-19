Порядка 99% промпредприятий работают в Москве после снятия ограничений

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Порядка 99% промышленных предприятий работают в Порядка 99% промышленных предприятий работают в Москве после снятия ограничений 12 мая, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С 12 мая к работе вернулись промышленные предприятия города, которые временно приостанавливали свою деятельность на период ограничений, из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711", - сообщил Ефимов.

Заммэра напомнил, что в период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий Москвы, которые обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими товарами.

"Мы провели мониторинг экономических показателей отраслей промышленности, определили проблемы, с которыми столкнулась промышленность в период пандемии и ограничений, и выделили три группы – менее пострадавшие, пострадавшие и наиболее пострадавшие. На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как целых отраслей, так и отдельных предприятий", – рассказал вице-мэр.

Заммэра также отметил, что, несмотря на спад по загрузке мощностей и отгрузке товаров по ряду направлений, в фармацевтике и производстве медицинских изделий наблюдается ожидаемый рост объема отгрузки на 5%, на 8% выросла заработная плата работников пищевой отрасли.