Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-05-19T12:22
https://ria.ru/20200519/1571665862.html
Порядка 99% промпредприятий работают в Москве после снятия ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571596651_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9b97d61be675ce3f1af850edcbfb83bc.jpg
РИА Новости

Порядка 99% промпредприятий работают в Москве после снятия ограничений

12:22 19.05.2020
102
© РИА Новости / Евгений БиятовБашни Московского Кремля и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Порядка 99% промышленных предприятий работают в Москве после снятия ограничений 12 мая, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С 12 мая к работе вернулись промышленные предприятия города, которые временно приостанавливали свою деятельность на период ограничений, из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711", - сообщил Ефимов.
Заммэра напомнил, что в период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий Москвы, которые обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими товарами.
"Мы провели мониторинг экономических показателей отраслей промышленности, определили проблемы, с которыми столкнулась промышленность в период пандемии и ограничений, и выделили три группы – менее пострадавшие, пострадавшие и наиболее пострадавшие. На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как целых отраслей, так и отдельных предприятий", – рассказал вице-мэр.
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
12 мая, 11:43Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве создадут новый комплекс по выпуску осветительного оборудования
Заммэра также отметил, что, несмотря на спад по загрузке мощностей и отгрузке товаров по ряду направлений, в фармацевтике и производстве медицинских изделий наблюдается ожидаемый рост объема отгрузки на 5%, на 8% выросла заработная плата работников пищевой отрасли.
"Нефтяная промышленность и фармацевтика относятся к менее пострадавшим отраслям – объем загруженности их мощностей в апреле 2020 года по сравнению с апрелем прошлого года снизился на 4-8%. К пострадавшим отнесены пищевая и текстильная промышленность, производство электронного оборудования и ремонт машин, а к наиболее пострадавшим – производство мебели, бумаги и резиновых изделий", - добавил заммэра.
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономика
Рекомендуем
Высотка на Котельнической набережной
Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя погода
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал укреплять сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Медицинский работник
В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
Монеты номиналом один рубль
Американский бизнес спрогнозировал восстановление российской экономики
Кремлевская набережная в Москве
Власти Москвы могут расширить список пострадавших от COVID-19 отраслей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Тверские медики получили все доплаты в полном объеме
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Тест на коронавирус
В Афганистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом за сутки
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
В КРЭТ прокомментировали смену главы завода, производящего ИВЛ "Авента-М"
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя такси на блокпосту при въезде в Москву
В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Верхневолжье вновь завершило отопительный сезон без сбоев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния