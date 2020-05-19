Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:21
https://ria.ru/20200519/1571665759.html
В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам

12:21 19.05.2020
130
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Медикам Пермского края произведен перерасчет "коронавирусных" надбавок, общая сумма доплат за работу в апреле составила 152 миллиона рублей, их получили около трех тысяч медработников, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.
"Медработникам Прикамья в выходные и понедельник произведен перерасчет допвыплат за работу с коронавирусом. Дополнительная поддержка после нововведений была оказана почти трем тысячам медиков Прикамья. Общая сумма доплат за работу в апреле составила 152 миллиона рублей", — рассказали в министерстве.
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
18 мая, 18:55
В Минздраве обозначили сроки начисления стимулирующих выплат медикам
Минздрав пояснил, как пересчитана доплата медперсоналу за работу с пациентами с COVID-19 по основному федеральному постановлению №484. "Изменения связаны с уточнениями, которые были внесены 15 мая правительством РФ. Если раньше выплаты стимулирующего характера в 25 тысяч, 50 тысяч и 80 тысяч рублей выплачивались за фактически отработанные часы, то сейчас – вне независимости от отработанного времени", — цитирует пресс-служба минздрава министра Оксану Мелехову.
По данным ведомства, к 15 мая "коронавирусные" выплаты за апрель получили 1138 медработников, общая сумма выплат составила 52,8 миллиона рублей. После нововведений и перерасчета, сделанного к 17 и 18 мая, она увеличилась в два раза, до 105,7 миллиона рублей.
Врач в больнице
18 мая, 18:21Распространение нового коронавируса
Минздрав разъяснил регионам порядок начисления выплат медикам
"На 18 мая, после проведенного перерасчета, стимулирующие выплаты по постановлению №415 распространились на 1923 медиков, это на 188 больше, чем было. Также по постановлению №206-п – на 2786 медиков и сотрудников скорой помощи, в том числе водителей, что больше прежних показателей почти 700 человек", — добавили в минздраве.
Ранее прокуратура заявила, что медучреждениями Пермского края применялся неверный порядок расчета "коронавирусных" надбавок сотрудникам, ошибки были выявлены в четырех больницах. К ситуации также подключился региональный следственный комитет. Начата доследственная проверка после размещенной в СМИ информации, что стимулирующие выплаты фельдшера больницы в Соликамске составили 100 рублей за месяц. Указано, что женщина работала с двумя пациентами с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач в больнице
18 мая, 18:16Распространение нового коронавируса
Минздрав пересылает регионам жалобы медиков на проблемы с выплатами
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСоликамскПермский крайОбщество
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В России за сутки выявили 9263 случая заражения коронавирусом
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустина выписали из больницы
Наталья Поклонская
Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
Чем политики заплатят за карантин?
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния