В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам

ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Медикам Медикам Пермского края произведен перерасчет "коронавирусных" надбавок, общая сумма доплат за работу в апреле составила 152 миллиона рублей, их получили около трех тысяч медработников, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.

"Медработникам Прикамья в выходные и понедельник произведен перерасчет допвыплат за работу с коронавирусом . Дополнительная поддержка после нововведений была оказана почти трем тысячам медиков Прикамья. Общая сумма доплат за работу в апреле составила 152 миллиона рублей", — рассказали в министерстве.

Минздрав пояснил, как пересчитана доплата медперсоналу за работу с пациентами с COVID-19 по основному федеральному постановлению №484. "Изменения связаны с уточнениями, которые были внесены 15 мая правительством РФ. Если раньше выплаты стимулирующего характера в 25 тысяч, 50 тысяч и 80 тысяч рублей выплачивались за фактически отработанные часы, то сейчас – вне независимости от отработанного времени", — цитирует пресс-служба минздрава министра Оксану Мелехову.

По данным ведомства, к 15 мая "коронавирусные" выплаты за апрель получили 1138 медработников, общая сумма выплат составила 52,8 миллиона рублей. После нововведений и перерасчета, сделанного к 17 и 18 мая, она увеличилась в два раза, до 105,7 миллиона рублей.

"На 18 мая, после проведенного перерасчета, стимулирующие выплаты по постановлению №415 распространились на 1923 медиков, это на 188 больше, чем было. Также по постановлению №206-п – на 2786 медиков и сотрудников скорой помощи, в том числе водителей, что больше прежних показателей почти 700 человек", — добавили в минздраве.

Ранее прокуратура заявила, что медучреждениями Пермского края применялся неверный порядок расчета "коронавирусных" надбавок сотрудникам, ошибки были выявлены в четырех больницах. К ситуации также подключился региональный следственный комитет. Начата доследственная проверка после размещенной в СМИ информации, что стимулирующие выплаты фельдшера больницы в Соликамске составили 100 рублей за месяц. Указано, что женщина работала с двумя пациентами с COVID-19.