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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:17
https://ria.ru/20200519/1571665503.html
В Луганске умер главврач больницы, у которого нашли коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571499325_0:0:2857:1608_1036x0_80_0_0_d990607d2f9bdf463ce963a16c891b57.jpg
РИА Новости

В Луганске умер главврач больницы, у которого нашли коронавирус

12:17 19.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медицинские работники. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Главврач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в Луганске в возрасте 48 лет, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики Наталия Пащенко.
Минздрав ЛНР заявил 18 мая, что в республике выявлены 328 заболевших с COVID-19, два пациента скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В двух населенных пунктах республики - Свердловске и Фрунзе - действуют строгие карантинные ограничения. Луганская многопрофильная больница №4 была переквалифицирована для оказания помощи зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19.
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"В ночь с 18 на 19 мая в реанимации четвертой городской больницы ушел из жизни главный врач больницы Навроцкий Алексей Владимирович. Это организатор и врач с большой буквы, врач-анестезиолог, который оказывал медицинскую помощь пациентам. Сегодня это пациенты, которые больны коронавирусной инфекцией, и именно коронавирусная инфекция убила этого человека", - сообщила Пащенко.
Глава минздрава ЛНР уточнила, что заразился COVID-19 главврач около трех недель назад. "Заболевание протекало сразу остро, с высокой температурой и практически сразу осложнилось двухсторонней тотальной пневмонией. Он находился на искусственной вентиляции легких, и, в принципе, по этой причине он и ушел из жизни", - рассказала министр.
Пащенко сообщила, что Навроцкий 22 года посвятил медицине: работал анестезиологом-реаниматологом. "Когда пришло время заниматься коронавирусной инфекцией, он оказался на передовой по оказанию помощи этому контингенту", - пояснила министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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