В Луганске умер главврач больницы, у которого нашли коронавирус

ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Главврач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в Главврач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в Луганске в возрасте 48 лет, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики Наталия Пащенко.

Минздрав ЛНР заявил 18 мая, что в республике выявлены 328 заболевших с COVID-19, два пациента скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В двух населенных пунктах республики - Свердловске и Фрунзе - действуют строгие карантинные ограничения. Луганская многопрофильная больница №4 была переквалифицирована для оказания помощи зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19.

"В ночь с 18 на 19 мая в реанимации четвертой городской больницы ушел из жизни главный врач больницы Навроцкий Алексей Владимирович. Это организатор и врач с большой буквы, врач-анестезиолог, который оказывал медицинскую помощь пациентам. Сегодня это пациенты, которые больны коронавирусной инфекцией, и именно коронавирусная инфекция убила этого человека", - сообщила Пащенко.

Глава минздрава ЛНР уточнила, что заразился COVID-19 главврач около трех недель назад. "Заболевание протекало сразу остро, с высокой температурой и практически сразу осложнилось двухсторонней тотальной пневмонией. Он находился на искусственной вентиляции легких, и, в принципе, по этой причине он и ушел из жизни", - рассказала министр.

Пащенко сообщила, что Навроцкий 22 года посвятил медицине: работал анестезиологом-реаниматологом. "Когда пришло время заниматься коронавирусной инфекцией, он оказался на передовой по оказанию помощи этому контингенту", - пояснила министр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.