В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Еще два жителя Еще два жителя Нижегородской области скончались от коронавируса , количество умерших пациентов увеличилось до 45, общее число заболевших составляет 6952, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще два жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 45. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19 мая в Нижегородской области подтверждено еще 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 6952 человек. Выздоровели и выписаны 1553 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших около 4,2 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 1,2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах.

По данным на 19 мая, 152 850 жителей региона сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 4910 человек.

"18 мая зафиксировано снижение коэффициента распространения заболевания: он был меньше единицы. Мы видим положительную динамику. Вместе с тем, ситуация остается сложной, поэтому режим самоизоляции сохраняется. Необходимо так же, как и раньше, заполнять заявки на выход из дома на портале "Карта жителя Нижегородской области". Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Глава региона подписал указ о переходе региона на первый этап снятия ограничений вечером 18 мая. В регионе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 квадратных метров с отдельным уличным входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 квадратных метра), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях. Также жителям региона разрешили пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки.

Нижегородская область, в которой проживает 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России.