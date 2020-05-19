Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:16
https://ria.ru/20200519/1571665399.html
В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом

12:16 19.05.2020
759
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Еще два жителя Нижегородской области скончались от коронавируса, количество умерших пациентов увеличилось до 45, общее число заболевших составляет 6952, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще два жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 45. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По состоянию на 19 мая в Нижегородской области подтверждено еще 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 6952 человек. Выздоровели и выписаны 1553 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Из общего числа заболевших около 4,2 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 1,2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По данным на 19 мая, 152 850 жителей региона сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 4910 человек.
"18 мая зафиксировано снижение коэффициента распространения заболевания: он был меньше единицы. Мы видим положительную динамику. Вместе с тем, ситуация остается сложной, поэтому режим самоизоляции сохраняется. Необходимо так же, как и раньше, заполнять заявки на выход из дома на портале "Карта жителя Нижегородской области". Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Глава региона подписал указ о переходе региона на первый этап снятия ограничений вечером 18 мая. В регионе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 квадратных метров с отдельным уличным входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 квадратных метра), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях. Также жителям региона разрешили пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки.
Нижегородская область, в которой проживает 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Врачи в больнице
В Нижегородской области умер один пациент с коронавирусом
Фельдшер бригады экстренного реагирования
В Нижегородской области 3,9 тысячи заболевших COVID-19 лечатся дома
Девушка во время самоизоляции дома
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Медицинские работники
В Луганске умер главврач больницы, у которого нашли коронавирус
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области умер 12-й пациент с коронавирусом
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Названы опасные добавки с индексом "Е" в продуктах
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижегородской области техсотрудники медучреждений получат доплаты
Театральный режиссер Владимир Голуб
Умер театральный режиссер Владимир Голуб
Волга в Нижегородской области
Старт строительства Нижегородского гидроузла отложили на 2021 год
Посетитель в защитной маске в парикмахерской
Нижегородским салонам красоты разрешили работать после установки камер
Президент РФ Владимир Путин
Для преодоления пандемии еще многое предстоит сделать, заявил Путин
Машина скорой помощи
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 32
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния