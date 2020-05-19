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2020-05-19T12:37
https://ria.ru/20200519/1571665157.html
Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
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РИА Новости

Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС

12:13 19.05.2020 (обновлено: 12:37 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Для применения единой формулы тарифов на газ в ЕАЭС нужен уровень интеграции, который пока не достигнут, заявил президент РФ Владимир Путин.
Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года общую формулу стран ЕАЭС к формированию тарифов на газ.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
Вчера, 12:30
Формулу газовых тарифов в ЕАЭС не принимают Ереван и Минск, заявил Путин
"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", - сказал Путин, выступая на заседании высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
"А пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная - я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги - это обычная мировая практика", - добавил Путин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
16 мая, 13:22
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
106100323
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РоссияБелоруссияАрменияЕвразийский экономический союзВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Так никогда этой интеграции не будет и близкой как в ссср, каждый местечковый феодал будет думать только о личной выгоде и перетягивать одеяло на себя, Путин не объединитель не Владимир красное солнышко и уж точно не Ленин, даже внутри России все его подчиненные плевали на его указы, что ух говорить о республиках
19 мая, 13:07
Ozz Blizzard
6401016
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