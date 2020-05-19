Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС

"А пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная - я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги - это обычная мировая практика", - добавил Путин.