Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Для применения единой формулы тарифов на газ в ЕАЭС нужен уровень интеграции, который пока не достигнут, заявил президент РФ Владимир Путин.
Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года общую формулу стран ЕАЭС к формированию тарифов на газ.
"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", - сказал Путин, выступая на заседании высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
"А пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная - я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги - это обычная мировая практика", - добавил Путин.