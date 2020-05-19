Для преодоления пандемии еще многое предстоит сделать, заявил Путин

"Перед нашим объединением стоят действительно большие, масштабные задачи. Многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономик, решить вопросы, связанные с социальными проблемами", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.