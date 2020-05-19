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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:27
https://ria.ru/20200519/1571664935.html
Для преодоления пандемии еще многое предстоит сделать, заявил Путин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_0:0:2817:1585_1036x0_80_0_0_e214e00fb4dd9a504b32e80b74d5e05c.jpg
РИА Новости

Для преодоления пандемии еще многое предстоит сделать, заявил Путин

12:10 19.05.2020 (обновлено: 12:27 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза еще многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Перед нашим объединением стоят действительно большие, масштабные задачи. Многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономик, решить вопросы, связанные с социальными проблемами", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
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