Для преодоления пандемии еще многое предстоит сделать, заявил Путин

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза еще многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Перед нашим объединением стоят действительно большие, масштабные задачи. Многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономик, решить вопросы, связанные с социальными проблемами", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.