Евровидение в России смотрели два миллиона зрителей

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Аудитория шоу "Евровидение: Europe Shine a Light", которое транслировал Первый канал, в России составила два миллиона, сообщили РИА Новости в компании Mediascope.

Аудитория шоу "Евровидение: Europe Shine a Light" на Первом канале составила чуть больше двух миллионов человек. Рейтинг трансляции – три процента, доля аудитории – 11,7 процентов, охват – 9,5 процентов.

Аудитория – среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Данные приведены по городам России с населением больше 100 тысяч человек, целевая аудитория – четыре+. Учитывались домашний и дачный просмотры.