Титов предложил дифференцированный подход к сбору подписей

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Партии роста Председатель Партии роста Борис Титов предлагает применять дифференцированный подход к представленным подписным листам кандидатов на выборы – 5% допустимого брака можно считать обоснованными в случае сбора не менее 50% подписей на портале Госуслуги.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправки в избирательное законодательство, ужесточающие подписной фильтр на выборах в региональные парламенты. Сейчас для отказа в регистрации кандидата избиркомам необходимо выявить в подписях более 10% брака, поправки же предлагают снизить это число до 5%.

Валентине Матвиенко. "Считаем необходимым рассмотреть дифференцированный подход к представленным подписям. В случае сбора не менее 50% подписей посредством портала "Госуслуги" применение 5% (допустимого брака) является в полной мере обоснованной. В случае сбора подписей непосредственно у избирателей допустимый процент необходимо увеличивать с 10 до 15, так как… Федеральным законом ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ") устанавливается дополнительное требование: внесение в подписной лист собственноручно избирателем, помимо подписи и даты ее внесения, также своих фамилии, имени и отчества", - сообщает пресс-служба со ссылкой на письмо Титова, адресованное спикеру Совета Федерации

Отмечается, что с учетом особенностей сбора подписей увеличивается количество ошибок, в связи с чем ни кандидат по одномандатному округу, ни единый список кандидатов не сможет собрать подписи и зарегистрироваться без предварительного согласования с властью.

Также партия предлагает изменить порядок признания подписей недействительными на основании справок (заключения) экспертов, которые излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. По ее мнению, применение аналогичной нормы в ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы…", в котором установлен барьер в 5% допустимого брака, недопустим из-за выборочной проверки подписей, что практически неприменимо на выборах иного уровня, в том числе муниципальных.