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2020-05-19T12:08
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Титов предложил дифференцированный подход к сбору подписей
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РИА Новости

Титов предложил дифференцированный подход к сбору подписей

12:08 19.05.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинБорис Титов
Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Партии роста Борис Титов предлагает применять дифференцированный подход к представленным подписным листам кандидатов на выборы – 5% допустимого брака можно считать обоснованными в случае сбора не менее 50% подписей на портале Госуслуги.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправки в избирательное законодательство, ужесточающие подписной фильтр на выборах в региональные парламенты. Сейчас для отказа в регистрации кандидата избиркомам необходимо выявить в подписях более 10% брака, поправки же предлагают снизить это число до 5%.
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"Считаем необходимым рассмотреть дифференцированный подход к представленным подписям. В случае сбора не менее 50% подписей посредством портала "Госуслуги" применение 5% (допустимого брака) является в полной мере обоснованной. В случае сбора подписей непосредственно у избирателей допустимый процент необходимо увеличивать с 10 до 15, так как… Федеральным законом ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ") устанавливается дополнительное требование: внесение в подписной лист собственноручно избирателем, помимо подписи и даты ее внесения, также своих фамилии, имени и отчества", - сообщает пресс-служба со ссылкой на письмо Титова, адресованное спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Отмечается, что с учетом особенностей сбора подписей увеличивается количество ошибок, в связи с чем ни кандидат по одномандатному округу, ни единый список кандидатов не сможет собрать подписи и зарегистрироваться без предварительного согласования с властью.
Также партия предлагает изменить порядок признания подписей недействительными на основании справок (заключения) экспертов, которые излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. По ее мнению, применение аналогичной нормы в ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы…", в котором установлен барьер в 5% допустимого брака, недопустим из-за выборочной проверки подписей, что практически неприменимо на выборах иного уровня, в том числе муниципальных.
Кроме этого, Титов указал в письме, что принятие такой поправки преждевременно, так как практика электронного сбора подписей пока отсутствует.
Голосование
18 мая, 12:34
Наблюдение за дистанционным голосованием возможно, заявили эксперты
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Борис ТитовВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
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