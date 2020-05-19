В Афганистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане увеличилось на 581 за сутки, это рекордный показатель для страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения.
Количество случаев заражения COVID-19 достигло 7653. За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом, число летальных исходов за все время достигло 178.
По данным минздрава Афганистана, 850 заразившихся выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.