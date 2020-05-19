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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:08
https://ria.ru/20200519/1571664767.html
В Афганистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Афганистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом за сутки

12:08 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане увеличилось на 581 за сутки, это рекордный показатель для страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения.
Количество случаев заражения COVID-19 достигло 7653. За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом, число летальных исходов за все время достигло 178.
По данным минздрава Афганистана, 850 заразившихся выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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