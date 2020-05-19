Коронавирус выявили у 16 сотрудников Сибирской генерирующей компании

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шестнадцать сотрудников Сибирской генерирующей компании (СГК) заразились коронавирусной инфекцией за время пандемии, восемь из них уже вылечились, сообщил директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков.

"Всего в компании у нас на данный момент 16 случаев, из них восемь излечившихся, восемь, конкретно на сегодня, заболевших. Они распределены, соответственно, около четырех-пяти – это Красноярск , около четырех – это Новосибирск . Соответственно, Абакан – двое или трое, по моему, Кызыл – один случай, Алтай дал несколько случаев в Рубцовске и самом Барнауле ... В принципе достаточно равномерно сейчас распределены (случаи заражения – ред.)", - рассказал Крутиков в прямом эфире в аккаунте компании в Instagram

Среди заболевших не только производственный персонал, отметил он, однако топ-менеджеры компании не заразились коронавирусной инфекцией. По словам Крутикова, наибольшее опасение вызывает жесткая локализация случаев заражения, которая может привести к закрытию конкретного предприятия на автономный режим.

"В настоящий момент времени было приобретено около 500 тысяч масок и фактически готовится к закупке ещё столько же. До конца года в целом объем затрат, прогнозируемых конкретно на средства борьбы, достигает сейчас 100 миллионов (рублей – ред.) в расчете на год по всем предприятиям", - отметил он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности персонала компании.

Для предотвращения распространения инфекции СГК закупила маски и санитайзеры, раздача осуществляется как в местах общего пользования, так и лично. Компания закупила и использует бактерицидные облучатели и дистанционные термометры, добавил Крутиков.