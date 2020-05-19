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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:07
https://ria.ru/20200519/1571664655.html
Коронавирус выявили у 16 сотрудников Сибирской генерирующей компании
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 16 сотрудников Сибирской генерирующей компании

12:07 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шестнадцать сотрудников Сибирской генерирующей компании (СГК) заразились коронавирусной инфекцией за время пандемии, восемь из них уже вылечились, сообщил директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков.
"Всего в компании у нас на данный момент 16 случаев, из них восемь излечившихся, восемь, конкретно на сегодня, заболевших. Они распределены, соответственно, около четырех-пяти – это Красноярск, около четырех – это Новосибирск. Соответственно, Абакан – двое или трое, по моему, Кызыл – один случай, Алтай дал несколько случаев в Рубцовске и самом Барнауле ... В принципе достаточно равномерно сейчас распределены (случаи заражения – ред.)", - рассказал Крутиков в прямом эфире в аккаунте компании в Instagram.
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Среди заболевших не только производственный персонал, отметил он, однако топ-менеджеры компании не заразились коронавирусной инфекцией. По словам Крутикова, наибольшее опасение вызывает жесткая локализация случаев заражения, которая может привести к закрытию конкретного предприятия на автономный режим.
"В настоящий момент времени было приобретено около 500 тысяч масок и фактически готовится к закупке ещё столько же. До конца года в целом объем затрат, прогнозируемых конкретно на средства борьбы, достигает сейчас 100 миллионов (рублей – ред.) в расчете на год по всем предприятиям", - отметил он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности персонала компании.
Для предотвращения распространения инфекции СГК закупила маски и санитайзеры, раздача осуществляется как в местах общего пользования, так и лично. Компания закупила и использует бактерицидные облучатели и дистанционные термометры, добавил Крутиков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сибирская генерирующая компанияНовосибирскКызылКрасноярскЭкономика
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