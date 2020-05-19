В Израиле число жертв коронавируса достигло 277

Общее число случаев заражения достигло во вторник 16 650.
На данный момент в Израиле коронавирусом больны 3 074 человек, 51 из них в тяжелом состоянии, 39 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число выздоровевших на вечер понедельника составило 13 299 человек.
Новый глава министерства здравоохраненения Израиля Юлий Эдельштейн отменил во вторник приказ об обязательном ношении масок на улицах и в школах из-за экстремально высоких температур, установившихся в стране в последние дни. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.