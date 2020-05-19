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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:04
https://ria.ru/20200519/1571664522.html
В Израиле число жертв коронавируса достигло 277
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Израиле число жертв коронавируса достигло 277

12:05 19.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Еще один пациент, у которого был диагностирован COVID-19, умер за минувшую ночь в Израиле, общее число жертв эпидемии в стране достигло 277, сообщает министерство здравоохранения.
Общее число случаев заражения достигло во вторник 16 650.
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Скорость распространения нового коронавируса
На данный момент в Израиле коронавирусом больны 3 074 человек, 51 из них в тяжелом состоянии, 39 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число выздоровевших на вечер понедельника составило 13 299 человек.
Новый глава министерства здравоохраненения Израиля Юлий Эдельштейн отменил во вторник приказ об обязательном ношении масок на улицах и в школах из-за экстремально высоких температур, установившихся в стране в последние дни. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮлий ЭдельштейнЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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