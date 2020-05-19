Путин рассказал о влиянии COVID-19 на взаимодействие в рамках ЕАЭС

"Вы уже отмечали, что мы живем в непростые времена, можно сказать, в сложные, связанные с пандемией. Это все напрямую отражается на нашем взаимодействии, отражается на экономике, на прямых контактах между людьми, а это создает известные трудности и в реализации нашей совместной повестке дня", - сказал он.

"Тем не менее, Беларусь, которая председательствует сейчас в нашей организации, находит возможность активно, причем я хочу это подчеркнуть, активно продолжать нашу совместную работу. Хотел бы за это поблагодарить президента Белоруссии. Это уже второе мероприятие, которое проводится, 14 апреля уже было подобное мероприятие, была видеоконференция членов Высшего евразийского экономического союза, ну и комиссия (Евразийская экономическая комиссия - ред.) с представителем тоже Белоруссии, мне кажется, что это хороший пример для подражания", - добавил он.