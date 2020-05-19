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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:14
https://ria.ru/20200519/1571664416.html
Путин рассказал о влиянии COVID-19 на взаимодействие в рамках ЕАЭС
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571618834_0:0:3048:1714_1036x0_80_0_0_aaf34658254b02d3119d8b709f4845f2.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о влиянии COVID-19 на взаимодействие в рамках ЕАЭС

12:03 19.05.2020 (обновлено: 14:14 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса напрямую отражается на взаимодействии в рамках ЕАЭС и экономике, заявил в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент России Владимир Путин.
"Вы уже отмечали, что мы живем в непростые времена, можно сказать, в сложные, связанные с пандемией. Это все напрямую отражается на нашем взаимодействии, отражается на экономике, на прямых контактах между людьми, а это создает известные трудности и в реализации нашей совместной повестке дня", - сказал он.
Путин также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за активную работу в этот непростой период.
"Тем не менее, Беларусь, которая председательствует сейчас в нашей организации, находит возможность активно, причем я хочу это подчеркнуть, активно продолжать нашу совместную работу. Хотел бы за это поблагодарить президента Белоруссии. Это уже второе мероприятие, которое проводится, 14 апреля уже было подобное мероприятие, была видеоконференция членов Высшего евразийского экономического союза, ну и комиссия (Евразийская экономическая комиссия - ред.) с представителем тоже Белоруссии, мне кажется, что это хороший пример для подражания", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евразийский экономический союзВладимир ПутинЭкономика
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