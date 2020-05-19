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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:02
https://ria.ru/20200519/1571664369.html
На севере Иркутской области первый вахтовик умер от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

На севере Иркутской области первый вахтовик умер от коронавируса

12:02 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 19 мая – РИА Новости. Первый вахтовик с запущенной формой COVID-19 скончался в Усть-Кутской центральной районной больнице в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района.
На севере региона в Усть-Кутском районе, где находятся производственные объекты Иркутской нефтяной компании (ИНК), возник очаг заражения коронавирусной инфекцией. По данным на вторник, заболели 154 человека, часть из них лечат в местной районной больнице.
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"На данный момент выявлено 163 заболевших. 31 из них, у кого болезнь протекает в средней и тяжелой форме, находятся в Усть-Куте в больнице. Часть доставлены на лечение в Братск. Один вахтовик с запущенной формой COVID-19, лежавший в Усть-Кутской районной больнице, скончался. Он не лечился, пока была легкая форма, потерял сознание, его привезли в больницу, и он умер, не приходя в сознание", - сообщил собеседник агентства.
Вахтовики, у которых болезнь протекает в бессимптомной и легкой формах, находятся под наблюдением медиков в двух обсерваторах. В Усть-Кутском районе также оборудованы 12 пунктов временного проживания, где вахтовики размещены на самоизоляцию и ожидают результатов теста на коронавирус.
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На 19 мая в Иркутской области подтверждено 746 случаев заболевания COVID-19, 14 человек из числа зараженных коронавирусом умерли, из них 7 от сопутствующих заболеваний. Выздоровели 160 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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