На севере Иркутской области первый вахтовик умер от коронавируса

Вахтовики, у которых болезнь протекает в бессимптомной и легкой формах, находятся под наблюдением медиков в двух обсерваторах. В Усть-Кутском районе также оборудованы 12 пунктов временного проживания, где вахтовики размещены на самоизоляцию и ожидают результатов теста на коронавирус.