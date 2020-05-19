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2020-05-19T12:02
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В МЧС оценили паводковую обстановку в Сыктывкаре
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РИА Новости

В МЧС оценили паводковую обстановку в Сыктывкаре

12:02 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Паводковая обстановка на территории Сыктывкара и в ближайших населенных пунктах начинает стабилизироваться, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"Уровень воды на территории Сыктывкара и прилегающих населенных пунктах стабилизируется. В ближайшее время, по прогнозам гидрологов, вода начнет падать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на реке Печора половодье развивается на всем протяжении от Троицко-Печорска до границы с Ненецким автономным округом. Наиболее сложная ситуация остается в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах.
По данным МЧС, в зоне подтопления в шести районах Коми остаются 330 придомовых территорий, отселены 40 человек.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СыктывкарПечораПроисшествия
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