В МЧС оценили паводковую обстановку в Сыктывкаре

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Паводковая обстановка на территории Сыктывкара и в ближайших населенных пунктах начинает стабилизироваться, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"Уровень воды на территории Сыктывкара и прилегающих населенных пунктах стабилизируется. В ближайшее время, по прогнозам гидрологов, вода начнет падать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на реке Печора половодье развивается на всем протяжении от Троицко-Печорска до границы с Ненецким автономным округом. Наиболее сложная ситуация остается в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах.
По данным МЧС, в зоне подтопления в шести районах Коми остаются 330 придомовых территорий, отселены 40 человек.