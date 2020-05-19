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Культура
2020-05-19T12:00
https://ria.ru/20200519/1571664140.html
Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19
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РИА Новости

Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19

12:00 19.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковУчастники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"
Участники форума молодых деятелей культуры и искусств Таврида
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Форум "Таврида" в этом году пройдет в новом формате в связи с пандемией коронавируса, также организаторы изменили даты его проведения, сообщает пресс-служба проекта.
Изначально проведение форума планировалось с 1 июня по 10 октября. Но из-за распространения коронавируса эти даты были скорректированы.
"С 1 по 23 июля 2020 года первые образовательные программы – антишколы форума – пройдут в онлайн-формате. Теперь "Таврида" стала еще ближе: участвовать в проекте можно из любой точки мира, и это безусловное преимущество для молодых творцов и экспертов", - говорится в сообщении.
В рамках форума пройдут четыре онлайн-антишколы: антишкола организаторов (1–2 июля), творческая антишкола современных музыкальных направлений (6–9 июля), творческая антишкола новой визуальной культуры и моды (13–16 июля), творческая антишкола литературы и медиа (20–23 июля). Они будут проходить в групповом формате. Небольшие команды под руководством опытных наставников будут работать над культурными продуктами.
Участники каждой антишколы смогут поучаствовать в грантовом конкурсе и получить финансовую поддержку до 2,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта.
С 24 августа по 30 сентября форум "Таврида" пройдет в традиционном формате. В бухте Капсель в Крыму будут работать пять творческих антишкол для молодых представителей театрального сообщества и киноиндустрии, менеджеров по развитию региональной привлекательности, представителей народной культуры и хореографического искусства, дизайнеров и архитекторов, классических музыкантов.
В июне, до начала работы форума, пройдут несколько онлайн-проектов для молодых творцов. Среди них серия онлайн-экскурсий по мастерским известных художников, онлайн-воркшопы и кейсы арт-парка. Фестиваль "Таврида – АРТ" может быть проведен в августе этого года, если будут сняты карантинные ограничения.
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