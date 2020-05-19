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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:59
https://ria.ru/20200519/1571664101.html
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

11:59 19.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
Ранее сообщалось о шести летальных случаях в регионе.
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"Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении.
Вирус подтвержден специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Ачитского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режевского городского округа, Серова и Среднеуральска, отмечает штаб.
Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПервоуральскИрбитАртемовскийОбщество
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