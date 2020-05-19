В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось о шести летальных случаях в регионе.

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

"Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении.