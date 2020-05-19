В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
Ранее сообщалось о шести летальных случаях в регионе.
"Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении.
Вирус подтвержден специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Ачитского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режевского городского округа, Серова и Среднеуральска, отмечает штаб.
Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.