Более 230 тысячам российских школьников и учителей выдали компьютеры

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 230 тысяч российских школьников и учителей получили компьютеры для удаленной учебы в рамках акции "Помоги учиться дома", сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Уже собрано и передано 234 191 компьютер и планшет, из них 81 968 – ученикам из многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.