Более 230 тысячам российских школьников и учителей выдали компьютеры

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 230 тысяч российских школьников и учителей получили компьютеры для удаленной учебы в рамках акции "Помоги учиться дома", сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
Акция "Помоги учиться дома" запущена ЕР, Минпросвещения РФ и Агентством стратегических инициатив для помощи школьникам из нуждающихся семей с организацией дистанционного обучения в цифровом формате.
"Уже собрано и передано 234 191 компьютер и планшет, из них 81 968 – ученикам из многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что десять регионов РФ (Калужская, Владимирская область, ХМАО, ЯНАО и другие) предоставили сведения о полном обеспечении учеников и педагогов необходимой техникой.