Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T11:57
https://ria.ru/20200519/1571663960.html
Более 230 тысячам российских школьников и учителей выдали компьютеры
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374050_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7e1ee5598ad287a85d71dbc89b5720b9.jpg
РИА Новости

Более 230 тысячам российских школьников и учителей выдали компьютеры

11:57 19.05.2020
236
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников
Дистанционное обучение школьников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Дистанционное обучение школьников. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 230 тысяч российских школьников и учителей получили компьютеры для удаленной учебы в рамках акции "Помоги учиться дома", сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
Акция "Помоги учиться дома" запущена ЕР, Минпросвещения РФ и Агентством стратегических инициатив для помощи школьникам из нуждающихся семей с организацией дистанционного обучения в цифровом формате.
"Уже собрано и передано 234 191 компьютер и планшет, из них 81 968 – ученикам из многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что десять регионов РФ (Калужская, Владимирская область, ХМАО, ЯНАО и другие) предоставили сведения о полном обеспечении учеников и педагогов необходимой техникой.
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
13 мая, 17:15Распространение нового коронавируса
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
820003
Обсудить 0
РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
Рекомендуем
Дистанционное обучение школьников
Минпросвещения разработало программу онлайн-смен для детей на лето
Статуя на стадионе детского лагеря
Детей по квоте отправят в федеральный детский лагерь в ближайшие смены
Учитель одной из школ
В Рособрнадзоре рассказали об итоговых собеседованиях в девятых классах
Выпускницы
Российские школьники выбрали песни на выпускной
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заверил, что дети с украинскими документами получат все выплаты
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Постпред в ЮНЕСКО обсудил публикации о ситуации с COVID-19 в России
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Минтруд готов представить дополнительные меры поддержки занятости
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин
Для преодоления пандемии еще многое предстоит сделать, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал укреплять сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
В КРЭТ прокомментировали смену главы завода, производящего ИВЛ "Авента-М"
Борис Титов
Титов предложил дифференцированный подход к сбору подписей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния