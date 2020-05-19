Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:57
https://ria.ru/20200519/1571663927.html
Вывозной рейс из испанской Малаги вылетел в Россию
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из испанской Малаги вылетел в Россию

11:57 19.05.2020
277
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вывозной рейс по маршруту Малага - Лиссабон - Москва вылетел из Испании, на борту 137 человек, сообщило посольство РФ в Испании.
"Вывозной рейс "Аэрофлота" AFL2607 вылетел из Малаги. На борту 137 человек: 135 россиян и два гражданина Испании. Передаем эстафету коллегам в Лиссабоне, откуда самолет отправится в Москву. Желаем пассажирам и экипажу легкой дороги и счастливого возвращения на Родину", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 10:59Распространение нового коронавируса
В Минкомсвязи рассказали о планирующихся вывозных рейсах
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вид из окна российского самолета во время полета
Вчера, 07:39Распространение нового коронавируса
Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию
200018
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАэрофлотМоскваМалагаШереметьево (аэропорт)ИспанияОбщество
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
В Минкомсвязи рассказали о планирующихся вывозных рейсах
Табло вылетов в аэропорту Барахас в Мадриде
Испания снимет запрет на авиарейсы и въезд пассажирских судов из Италии
Мужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде
Правительство Испании предложило продлить ограничения по коронавирусу
Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина
Число жертв коронавируса в Испании за сутки составило 83 человека
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
В Испании ужесточили масочный режим
Крым. Гурзуф. Вид на пляж
К 27 мая власти Крыма сообщат об особенностях работы курортов летом
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
В Испании расширили список аэропортов, принимающих международные рейсы
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о влиянии COVID-19 на взаимодействие в рамках ЕАЭС
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Парижа вылетел в Россию
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 59
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вывозной рейс из Парижа прибыл в аэропорт Петербурга
Морской вокзал в Сочи
Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер Эстонии месяц прожил отдельно от семьи из-за пандемии COVID-19
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Испания может начать принимать туристов с конца июня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния