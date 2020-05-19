Бастрыкин заинтересовался делом о пытках женщины в 2016 году в Приангарье

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела против полицейских города Усолье-Сибирского Иркутской области, обвиняемых в пытках женщины на допросе в 2016 году, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в этой истории разбиралось РИА Новости. По словам матери троих детей Марины Рузаевой, в январе 2016 года ее допрашивали в отделе полиции города Усолье-Сибирского в рамках дела об убийстве: "пристегнули наручниками к скамье, надели на голову пакет, били и пытали электрошокером". Отмечалось, что женщина сняла побои и написала заявление в СК. Однако с тех пор прошло четыре года, но расследование с мертвой точки не сдвинулось — его несколько раз прекращали и возобновляли, передавая материалы от одного следователя к другому.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых доклада о ходе расследования уголовного дела о применении насилия сотрудниками полиции в отношении жительницы города Усолье-Сибирского Иркутской области (статья 286 УК РФ – превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Бастрыкин поручил предоставить исчерпывающую информацию о мерах по установлению обстоятельств преступления и об обвиняемых.
Отмечается, что ранее дело было передано для расследования следователям центрального аппарата СК России, находящегося в Сибирском федеральном округе.
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