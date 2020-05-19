Бастрыкин заинтересовался делом о пытках женщины в 2016 году в Приангарье

Трех жителей Омска осудили за пытки электрошокером и саперной лопатой

Трех жителей Омска осудили за пытки электрошокером и саперной лопатой

Подчеркивается, что Бастрыкин поручил предоставить исчерпывающую информацию о мерах по установлению обстоятельств преступления и об обвиняемых.