Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T11:56
https://ria.ru/20200519/1571663875.html
Бастрыкин заинтересовался делом о пытках женщины в 2016 году в Приангарье
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564686126_0:36:2882:1657_1036x0_80_0_0_9f7a6fb8a40c2b1b735b1853e9601378.jpg
РИА Новости

Бастрыкин заинтересовался делом о пытках женщины в 2016 году в Приангарье

11:56 19.05.2020
4848
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела против полицейских города Усолье-Сибирского Иркутской области, обвиняемых в пытках женщины на допросе в 2016 году, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в этой истории разбиралось РИА Новости. По словам матери троих детей Марины Рузаевой, в январе 2016 года ее допрашивали в отделе полиции города Усолье-Сибирского в рамках дела об убийстве: "пристегнули наручниками к скамье, надели на голову пакет, били и пытали электрошокером". Отмечалось, что женщина сняла побои и написала заявление в СК. Однако с тех пор прошло четыре года, но расследование с мертвой точки не сдвинулось — его несколько раз прекращали и возобновляли, передавая материалы от одного следователя к другому.
Молоток в зале судебных заседаний
27 февраля, 19:34
Трех жителей Омска осудили за пытки электрошокером и саперной лопатой
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых доклада о ходе расследования уголовного дела о применении насилия сотрудниками полиции в отношении жительницы города Усолье-Сибирского Иркутской области (статья 286 УК РФ – превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Бастрыкин поручил предоставить исчерпывающую информацию о мерах по установлению обстоятельств преступления и об обвиняемых.
Отмечается, что ранее дело было передано для расследования следователям центрального аппарата СК России, находящегося в Сибирском федеральном округе.
Наручники на судебном заседании
18 декабря 2019, 04:27
На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
5122212
Обсудить 2
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинИркутская областьУсолье-СибирскоеПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Полиция
В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей
Подозреваемый в соучастии организации теракта в Петербурге Акрам Азимов в Басманном суде Москвы. 20 апреля 2017
Осужденный за теракт в метро Петербурга подал иск к УФСИН
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Эмблема на форме сотрудника полиции
Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Полицейский
В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Марина Рузаева
"Боюсь за семью": сибирячка пятый год добивается суда над полицейскими
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД Китая назвал США крупнейшей в мире "империей хакеров"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Водка Столичная
РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния