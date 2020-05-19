Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Израильские ученые выяснили, что люди, получившие в детстве вакцину БЦЖ и невакцинированные, с одинаковой частотой заражаются новым коронавирусом. Результаты исследования Израильские ученые выяснили, что люди, получившие в детстве вакцину БЦЖ и невакцинированные, с одинаковой частотой заражаются новым коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

БЦЖ — вакцина против туберкулеза на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.

В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки. Напомним, что в России прививка БЦЖ обязательна.

Исследователи из Тель-Авивского университета провели прямое сравнение заболеваемости COVID-19 среди израильтян, вакцинированных и невакцинированных БЦЖ.

Израиле в рамках национальной программы иммунизации вакцину БЦЖ вводили всем новорожденным в период с 1955 по 1982 год. Авторы сравнили людей примерно одного возраста — тех, кому сейчас 39–41 год и кто родился в течение трех лет до отмены обязательной вакцинации БЦЖ, и тех, кто родился в последующие три года и сейчас имеют возраст 35–37 лет. По мнению исследователей, разница в возрасте между двумя группами незначимая, и результат можно считать достаточно информативным.

Для оценки уровня заболеваемости авторы использовали данные по количеству положительных тестов на сто тысяч человек, приводимые министерством здравоохранения Израиля. Показатели были стратифицированы по годам рождения и объединены в две возрастные группы в соответствии с задачами исследования.

За основу были взяты результаты ПЦР-тестирования на SARS-CoV-2, которое проводилось в период с 1 марта по 5 апреля для всех пациентов с симптомами, указывающими на COVID-19 — кашель, одышка, лихорадка.

Выборка включала 72 060 тестов, в том числе 3064 — от пациентов, родившихся между 1979 и 1981 годами, и 2869 — от родившихся между 1983 и 1985 годами, которые, скорее всего, не получили в детстве вакцину БЦЖ.

Результаты показали, что родившиеся до отмены вакцинации БЦЖ в стране и после заражались коронавирусом примерно с одинаковой частотой. Доля положительных результатов теста от общего числа тестированных среди вакцинированных составила 11,7 процентов, а среди невакцинированных — 10,4 процента.

При этом во вторую группу, очевидно, попала еще небольшая доля людей, приехавших в Израиль из других стран, где детей прививали БЦЖ. И это только подкрепляет вывод авторов о том, что вакцина БЦЖ не обладает неспецифическим защитным действием против SARS-CoV-2.

Авторы понимают, что их исследование имеет ряд ограничений. Например, в выборку не попали бессимптомные носители, поскольку им не делали ПЦР-тесты. Также не удалось сравнить показатели заболеваемости и летальности среди привитых и непривитых, так как среди исследованных пациентов не было ни одного смертельного случая.