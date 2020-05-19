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2020-05-19T11:51
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Силовики выпустили 35 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
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РИА Новости

Силовики выпустили 35 мин по территории ДНР, заявили в Донецке

11:51 19.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 35 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 4.15 до 10.20 (совпадает с мск) нами было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего по территории республики было выпущено 35 мин калибром 120 и 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались семь населенных пунктов", - сказал представитель ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории республики 69 мин и снарядов.
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