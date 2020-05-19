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2020-05-19T14:03
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Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
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РИА Новости

Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

11:47 19.05.2020 (обновлено: 14:03 19.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Михаил Мишустин выписался из больницы и вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра.
По словам его пресс-секретаря, Мишустин уже провел онлайн-встречу с коллегами и готовится к совещанию у президента.
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Согласно информации на сайте Кремля, Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа, в котором и. о. председателя правительства назначался вице-премьер Андрей Белоусов.
В конце апреля Мишустин сообщил, что заболел COVID-19, и временно предложил на пост главы кабмина первого заместителя Белоусова. После этого он лег на лечение в больницу. Накануне Мишустин, все еще находясь в медучреждении, провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинАндрей БелоусовВладимир Путин
Популярные комментарии
Что то больно быстро он выздоровел, встаёт законный вопрос, а он вообще болел или нет?
19 мая, 15:29
Тузик Дворовый
7330017
А ктонибудь заметил? У ИО теперь больше премьерского опыта, может его и оставить?
19 мая, 12:23
sserg.potapow2017
181200025
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