Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

По словам его пресс-секретаря, Мишустин уже провел онлайн-встречу с коллегами и готовится к совещанию у президента.

В конце апреля Мишустин сообщил, что заболел COVID-19, и временно предложил на пост главы кабмина первого заместителя Белоусова. После этого он лег на лечение в больницу. Накануне Мишустин, все еще находясь в медучреждении, провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.