Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Михаил Мишустин выписался из больницы и вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра.
По словам его пресс-секретаря, Мишустин уже провел онлайн-встречу с коллегами и готовится к совещанию у президента.
Согласно информации на сайте Кремля, Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа, в котором и. о. председателя правительства назначался вице-премьер Андрей Белоусов.
В конце апреля Мишустин сообщил, что заболел COVID-19, и временно предложил на пост главы кабмина первого заместителя Белоусова. После этого он лег на лечение в больницу. Накануне Мишустин, все еще находясь в медучреждении, провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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