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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:44
https://ria.ru/20200519/1571663064.html
Аксенов заверил, что дети с украинскими документами получат все выплаты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_0:33:2741:1575_1036x0_80_0_0_7f47a37499d52ba90b9e36c01e8963ed.jpg
РИА Новости

Аксенов заверил, что дети с украинскими документами получат все выплаты

11:44 19.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Дети с украинским свидетельством о рождении получат в Крыму все выплаты, положенные в период ограничений из-за коронавируса, заявил республики Сергей Аксенов.
Ранее крымчане в соцсетях жаловались, что столкнулись на сайте госуслуг с трудностями при заполнении в электронном виде заявлений для получения пособий из-за актовой записи украинского свидетельства о рождении ребенка. При этом в крымском правительстве рекомендовали обратиться в МФЦ или отделение пенсионного фонда для подачи заявления в ручном режиме.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
17 мая, 18:35Распространение нового коронавируса
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"Мы договорись, что с украинскими свидетельствами о рождении все получают выплаты", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
При этом глава республики поручил упростить ситуацию подачи заявлений, чтобы избежать возникновения очередей и необходимости личного посещения отделений пенсионного фонда.
"Любовь к регламентам, к тому, что нужно лично прийти и написать заявление и справки, просто неистребима. Пересматриваем все, смотрим, как упростить ситуацию. Во всех ведомствах и министерствах есть все необходимые базы", - сказал Аксенов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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