Аксенов заверил, что дети с украинскими документами получат все выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Дети с украинским свидетельством о рождении получат в Дети с украинским свидетельством о рождении получат в Крыму все выплаты, положенные в период ограничений из-за коронавируса , заявил республики Сергей Аксенов

Ранее крымчане в соцсетях жаловались, что столкнулись на сайте госуслуг с трудностями при заполнении в электронном виде заявлений для получения пособий из-за актовой записи украинского свидетельства о рождении ребенка. При этом в крымском правительстве рекомендовали обратиться в МФЦ или отделение пенсионного фонда для подачи заявления в ручном режиме.

"Мы договорись, что с украинскими свидетельствами о рождении все получают выплаты", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

При этом глава республики поручил упростить ситуацию подачи заявлений, чтобы избежать возникновения очередей и необходимости личного посещения отделений пенсионного фонда.

"Любовь к регламентам, к тому, что нужно лично прийти и написать заявление и справки, просто неистребима. Пересматриваем все, смотрим, как упростить ситуацию. Во всех ведомствах и министерствах есть все необходимые базы", - сказал Аксенов.