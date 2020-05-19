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2020-05-19T11:40
https://ria.ru/20200519/1571662969.html
Белоруссия ожидает прибытия первого танкера с нефтью из США до 5 июня
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РИА Новости

Белоруссия ожидает прибытия первого танкера с нефтью из США до 5 июня

11:40 19.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКлайпедский морской порт
Клайпедский морской порт
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Клайпедский морской порт. Архивное фото
МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Прибытие первого танкера с американской нефтью, которая была закуплена Белоруссией, ожидается в порту литовской Клайпеды до 5 июня, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Ранее концерн заявлял, что первый танкер с 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибудет в Клайпеду в начале июня.
"Танкер вышел из порта Бомонт в Техасе 16 мая. Прибытие в порт Клайпеды ожидается до 5 июня", - сказал Тищенко. Собеседник агентства также уточнил, что из порта транспортировка сырья будет осуществляться на НПЗ "Нафтан" по железной дороге, что займет около полутора недель.
В пятницу глава белорусского МИДа Владимир Макей заявлял, что республика начинает закупку нефти из США. Он подчеркнул, что это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Минск 1 февраля государственного секретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко. Сам Помпео также в пятницу заявил, что США готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как Белоруссия, хотят извлечь выгоду из повышения энергетической безопасности с помощью диверсификации поставок нефти.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
15 мая, 20:36Сказано в эфире
"Как это ни смешно". Эксперт оценил закупку Белоруссией нефти в США Белоруссия начинает закупать нефть в США, сообщили в Минске. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, это нужно Минску.
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. В том числе Минск рассматривал возможность закупки нефти в США.
Ранее в концерне говорили, что белорусская сторона рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши. Лукашенко также заявлял, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти от Балтики в республику.
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БелнефтехимКлайпедаВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Как говорится "Понты дороже денег". Сравните - один танкер на 80 тыс. тонн из США и нефтепровод из РФ на 16 млн. тонн в год. Интересно, что Лукашенко пообещает народу чтобы выиграть осенние выборы? И как он это будет выполнять?
19 мая, 11:45
Шалтай Болтай
1210003
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