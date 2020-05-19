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МИД Китая назвал США крупнейшей в мире "империей хакеров"
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РИА Новости

МИД Китая назвал США крупнейшей в мире "империей хакеров"

11:40 19.05.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. США ведут самую масштабную глобальную слежку в интернете, являясь крупнейшей в мире хакерской империей, Вашингтону следует немедленно прекратить эти действия, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами.
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"На самом деле именно США осуществляют самую крупномасштабную глобальную слежку и хищение данных в сети, именно они являются крупнейшей в мире хакерской империей", - заявил дипломат.
По его словам, Пекин призывает США соблюдать соответствующие резолюции ООН о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху и немедленно прекратить крупномасштабную глобальную слежку в интернете.
"Мы также призываем отдельных американских чиновников прекратить клевету в адрес Китая", - подчеркнул представитель ведомства.
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Чжао ЛицзяньУильям БаррМИД КНРAppleКитайСШАВ мире
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