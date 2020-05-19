МИД Китая назвал США крупнейшей в мире "империей хакеров"

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. США ведут самую масштабную глобальную слежку в интернете, являясь крупнейшей в мире хакерской империей, Вашингтону следует немедленно прекратить эти действия, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами.
"На самом деле именно США осуществляют самую крупномасштабную глобальную слежку и хищение данных в сети, именно они являются крупнейшей в мире хакерской империей", - заявил дипломат.
"Мы также призываем отдельных американских чиновников прекратить клевету в адрес Китая", - подчеркнул представитель ведомства.
Вчера, 02:05Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией