В Подмосковье умерли три пациента с коронавирусом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число умерших пациентов с COVID-19 достигло 271, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 268 скончавшихся.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 29188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 271 заболевший", - говорится в сообщении.
За сутки в Подмосковье выявлено 898 новых случаев заражения коронавирусом, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.