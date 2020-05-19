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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:35
https://ria.ru/20200519/1571662698.html
В Подмосковье умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Подмосковье умерли три пациента с коронавирусом

11:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число умерших пациентов с COVID-19 достигло 271, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 268 скончавшихся.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 29188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 271 заболевший", - говорится в сообщении.
За сутки в Подмосковье выявлено 898 новых случаев заражения коронавирусом, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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